Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Днем 16 июля ДТП произошло на трассе «Целина — Альшанка» в Ростовской области. 50-летний водитель Toyota Corolla не уступил дорогу Hyundai Accent. В результате чего машины столкнулись.
Удар был настолько сильным, что от капота легковушек осталась груда металла. Водитель Toyota, а также 34-летний водитель Hyundai и его 12-летний пассажир госпитализированы.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, сегодня несколько ДТП спровоцировали пробку на восемь километров на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.