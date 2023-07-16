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Двое взрослых и один ребенок госпитализированы в результате ДТП в Ростовской области

16 июля 2023, 16:24
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Серьезное ДТП произошло на автодороге в Ростовской области 16 июля
Серьезное ДТП произошло на автодороге в Ростовской области 16 июля, рассказали в региональном ГИБДД.

Днем 16 июля ДТП произошло на трассе «Целина — Альшанка» в Ростовской области. 50-летний водитель Toyota Corolla не уступил дорогу Hyundai Accent. В результате чего машины столкнулись.

Удар был настолько сильным, что от капота легковушек осталась груда металла. Водитель Toyota, а также 34-летний водитель Hyundai и его 12-летний пассажир госпитализированы.

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Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, сегодня несколько ДТП спровоцировали пробку на восемь километров на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Происшествие#Полиция#Дтп#ГИБДД России по Ростовской области#Дети
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