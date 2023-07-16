Удар был настолько сильным, что от капота легковушек осталась груда металла. Водитель Toyota, а также 34-летний водитель Hyundai и его 12-летний пассажир госпитализированы.

Днем 16 июля ДТП произошло на трассе «Целина — Альшанка» в Ростовской области. 50-летний водитель Toyota Corolla не уступил дорогу Hyundai Accent. В результате чего машины столкнулись.

В Ростовской области три человека пострадали в ДТП из-за машины с тягачом

Напомним , сегодня несколько ДТП спровоцировали пробку на восемь километров на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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