Двор девятиэтажки в Ростове заблокирован из-за крупного провала асфальта

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В результате ливней или аварии на подземных коммуникациях часть дороги, ведущей во двор дома номер 14 по улице Плеханова, оказалась проваленной.
Огромную дыру местные жители постарались прикрыть шиной с красными ленточками, чтобы автомобилисты не попали в нее.
Пока коммунальщики никак не реагируют на эту яму. Между тем с момента просадки асфальта прошла уже неделя, жалуются местные жители.
Ранее в Ростове ГАЗель компании «Тавр провалилась в глубокую яму, которая сверху была прикрыта лужей. Все произошло на территории Пролетарского района.