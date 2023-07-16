rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Изображение материала

Двор девятиэтажки в Ростове заблокирован из-за крупного провала асфальта

16 июля 2023, 07:27
Фото: 1MI
Двор многоэтажки в Ростове заблокирован из-за провала асфальта
Провалившийся на полметра асфальт стал причиной того, что во двор многоэтажного дома в Ростове не могут проехать машины, сообщает donday со ссылкой на слова местных жителей.

В результате ливней или аварии на подземных коммуникациях часть дороги, ведущей во двор дома номер 14 по улице Плеханова, оказалась проваленной.

Огромную дыру местные жители постарались прикрыть шиной с красными ленточками, чтобы автомобилисты не попали в нее.

В Ростове строят новые трамвайные пути, пока горожане простаивают в пробках
Узнать подробнее

Пока коммунальщики никак не реагируют на эту яму. Между тем с момента просадки асфальта прошла уже неделя, жалуются местные жители.

Ранее в Ростове ГАЗель компании «Тавр провалилась в глубокую яму, которая сверху была прикрыта лужей. Все произошло на территории Пролетарского района.

Читайте также:
Появились кадры с места пожара на Каракумской улице в РостовеЖенщину с ожогами увезли в БСМП с пожара на Каракумской улице в РостовеВ Ростовской области бросают на вокзале детей и ищут взяточников из других регионов
#Происшествие#Ремонт дорог#Провалы#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Мужчина с бетонным блоком напал на салон красоты в центре Ростова
Сегодня, 11:33
Количество китайских машин в таксопарках Ростова увеличилось в 10 раз
Сегодня, 11:07
Работник автомастерской в Ростове случайно загорелся и получил ожоги 30% тела
Сегодня, 10:01
Застрявших на вокзале в Ростове детей из ДНР отправили в лагерь в специальном вагоне
Сегодня, 09:39
Третий месяц в Ростове не могут найти пропавшую без вести 47-летнюю женщину
Сегодня, 09:34
Пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области
Сегодня, 07:29