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Фестиваль «Осада Азова» проведут в Ростовской области 5 августа

16 июля 2023, 12:25
Фото: Пресс-служба Азовского музея
В Ростовской области 5 августа состоится ежегодный фестиваль "Осада Азова"
В Ростовской области 5 августа состоится ежегодный фестиваль «Осада Азова», рассказали в пресс-службе Азовского музея.

5 августа в Ростовской области состоится фестиваль «Осада Азова». Мероприятие проводят в регионе ежегодно с 2005 года, исключением стал год пандемии. Фестиваль направлен на популяризацию исторического наследия региона.

Его главной темой является реконструкция знаменитого Азовского осадного сидения донских казаков в 1641 году. Фестиваль рассказывает о героическом противостоянии казачества и турецкой армии. В мероприятии собираются принять участие более 30 военно-исторических клубов.

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Помимо реконструкции, на фестивале можно будет посетить ремесленные мастер-классы, выступления творческих коллективов, гастрономическую площадку и фотозоны.

Ранее сообщалось, что на фестиваль «Осада Азова» в Ростовской области выделят шесть миллионов рублей.

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