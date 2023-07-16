Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
5 августа в Ростовской области состоится фестиваль «Осада Азова». Мероприятие проводят в регионе ежегодно с 2005 года, исключением стал год пандемии. Фестиваль направлен на популяризацию исторического наследия региона.
Его главной темой является реконструкция знаменитого Азовского осадного сидения донских казаков в 1641 году. Фестиваль рассказывает о героическом противостоянии казачества и турецкой армии. В мероприятии собираются принять участие более 30 военно-исторических клубов.
Помимо реконструкции, на фестивале можно будет посетить ремесленные мастер-классы, выступления творческих коллективов, гастрономическую площадку и фотозоны.
Ранее сообщалось, что на фестиваль «Осада Азова» в Ростовской области выделят шесть миллионов рублей.