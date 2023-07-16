Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области включил здание гостиницы «Якорь» на набережной Дона в реестр памятников истории и культуры. Здание было построено в 1977 году и находится по адресу улица Береговая, 10. Под охрану взяли три его литера.
Согласно постановлению, определены границы территории объекта культурного наследия и утверждена его охранная зона. В ней, в частности, запрещено капитальное строительство. Нельзя там теперь проводить и земляные, строительные и мелиоративные работы, за исключением тех, которые направлены на сохранение здания или его отдельных элементов. Также теперь запрещается менять и внешний облик гостиницы.
Напомним, гостиница «Якорь» получила статус объекта культурного наследия в апреле этого года.