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Гостиницу «Якорь» в Ростове внесли в реестр памятников истории и культуры

16 июля 2023, 10:20
Фото: Яндекс. Карты
Гостиницу "Якорь", расположенную на набережной , внесли в реестр памятников
Гостиницу «Якорь», расположенную на набережной Ростова, внесли в реестр памятников истории и культуры, соответствующее постановление выпустил комитет по охране ОКН региона.

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области включил здание гостиницы «Якорь» на набережной Дона в реестр памятников истории и культуры. Здание было построено в 1977 году и находится по адресу улица Береговая, 10. Под охрану взяли три его литера.

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Согласно постановлению, определены границы территории объекта культурного наследия и утверждена его охранная зона. В ней, в частности, запрещено капитальное строительство. Нельзя там теперь проводить и земляные, строительные и мелиоративные работы, за исключением тех, которые направлены на сохранение здания или его отдельных элементов. Также теперь запрещается менять и внешний облик гостиницы.

Напомним, гостиница «Якорь» получила статус объекта культурного наследия в апреле этого года.

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