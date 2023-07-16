Согласно постановлению, определены границы территории объекта культурного наследия и утверждена его охранная зона. В ней, в частности, запрещено капитальное строительство. Нельзя там теперь проводить и земляные, строительные и мелиоративные работы, за исключением тех, которые направлены на сохранение здания или его отдельных элементов. Также теперь запрещается менять и внешний облик гостиницы.