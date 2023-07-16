Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Дети из Макеевки в ДНР, направлявшиеся в лагерь под Екатеринбургом, застряли на железнодорожном вокзале в Ростове. Из-за несогласованности среди сопровождающих проездные документы забрал один из вожатых, при этом не сказав другим номер поезда и время его отправления. Поэтому 14 детей и другие вожатые оказались ночью на вокзале.
После уточнения обстоятельств инцидента им раздали воду и питание. Затем детей отправили в загородный клуб «Ближняя дача» под Ростовом.
В конечную точку назначения их отправили спустя сутки на поезде «Анапа — Екатеринбург». Для этого к нему подсоединили дополнительный вагон.
СМИ сообщили о госпитализации в БСМП Ростова экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. По данным источников, она пыталась совершить самоубийство. Женщина отравилась сильнодействующими таблетками.
От смерти ее спас сын. Он вовремя вызвал скорую помощь. Медики промыли Золотаревой желудок, поставили капельницы и подключили кардиостимулятор. Позже она смогла прийти в сознание. По разным данным, экс-судья лежит либо в отделении кардиологии, либо в отделении токсикологии.
Официальных подробностей о госпитализации Золотаревой так и пока не поступало. Информация о ее текущем состоянии уточняется.
Известно, что Золотарева является фигуранткой скандального дела о коррупции в Ростовском областном суде. По версии следствия, по ее указке судьи за взятки выносили «нужные» приговоры. Золотарева была вынуждена покинуть свой пост, лишилась статуса судьи и прилагающейся к ней неприкосновенности. Произошло это как раз за день до предполагаемой попытки суицида.
Росстат опубликовал статистику средних цен на топливо в Ростовской области. Согласно ей, литр бензина в регионе сейчас стоит 53 рубля 88 копеек. Это ровно на два рубля больше, чем год назад.
Так, литр АИ-92 в регионе обойдется в 49 рублей 24 копейки, в прошлом году он стоил 47 рублей 70 копеек. АИ-95, как утверждает Росстат, поднялся в цене еще меньше — с 53 рублей двух копеек до 55 рублей 13 копеек за литр. Дизельное топливо стало дороже в среднем на три рубля, сейчас за него придется отдать 55 рублей 50 копеек.
Топливо в Ростовской области в среднем на один рубль дороже, чем в целом по России. На юге страны дешевле всего бензин обойдется в Астраханской области — 51 рубль 37 копеек за литр. Больше других за покупку бензина отдадут водители из Севастополя — 58 рублей 17 копеек за литр.