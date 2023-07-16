Так, литр АИ-92 в регионе обойдется в 49 рублей 24 копейки, в прошлом году он стоил 47 рублей 70 копеек. АИ-95, как утверждает Росстат, поднялся в цене еще меньше — с 53 рублей двух копеек до 55 рублей 13 копеек за литр. Дизельное топливо стало дороже в среднем на три рубля, сейчас за него придется отдать 55 рублей 50 копеек.