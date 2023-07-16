Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
По предварительным данным, горит жилое здание. Огнем уже охвачены крыша и один этаж дома.
Информация о возгорании поступила пожарным в 6 часов утра. Площадь возгорания составила 450 квадратных метра. Известно, что на месте уже работают пожарные. Всего в тушении пожара участвуют 62 человека. Они пытаются ликвидировать возгорание.
Дым от пожара виден с разных частей города. Пока нет информации о том, есть ли пострадавшие. Эвакуированы 20 человек.
Ранее в МЧС предупредили граждан, что в июле возможны чрезвычайные ситуации. В регионе есть риск возникновения ландшафтных пожаров.