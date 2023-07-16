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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 07:10

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Из-за крупного пожара в доме на Северном в Ростове эвакуировали 20 человек

16 июля 2023, 05:33
Фото: 1MI
Из-за крупного пожара в доме на Чкаловском в Ростове эвакуировали 20 человек
В Ростове на Каракумской улице горит жилое здание, сообщили в администрации города.

По предварительным данным, горит жилое здание. Огнем уже охвачены крыша и один этаж дома.

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Крупный пожар произошел на Каракумской улице в Ростове
Видео: 1MI

Информация о возгорании поступила пожарным в 6 часов утра. Площадь возгорания составила 450 квадратных метра. Известно, что на месте уже работают пожарные. Всего в тушении пожара участвуют 62 человека. Они пытаются ликвидировать возгорание.

Фото: Фото читателей RostovGazeta

Дым от пожара виден с разных частей города. Пока нет информации о том, есть ли пострадавшие. Эвакуированы 20 человек.

Ранее в МЧС предупредили граждан, что в июле возможны чрезвычайные ситуации. В регионе есть риск возникновения ландшафтных пожаров.

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