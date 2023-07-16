Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
После ухода европейских поставщиков таксопарки Ростова, как и во всей России, стали массово закупать китайские автомобили. Их доля выросла с 3% до до 30%. Россия, таким образом, стала крупнейшим импортером китайских машин.
На покупку авто из КНР не влияют даже опасения относительно их надежности и безопасности. Аналитики утверждают, что сейчас почти каждое третье авто в таксопарках — китайское. К концу этого года доля китайских машин может составить 40-45%.
Ранее из-за санкций книги в Ростовской области подорожали на 20%.