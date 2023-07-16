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Количество китайских машин в таксопарках Ростова увеличилось в 10 раз

16 июля 2023, 11:07
Фото: 1MI
Ростовские таксопарки стали массово закупать китайские автомобили
Ростовские таксопарки стали массово закупать китайские автомобили, пишут «Новые известия».

После ухода европейских поставщиков таксопарки Ростова, как и во всей России, стали массово закупать китайские автомобили. Их доля выросла с 3% до до 30%. Россия, таким образом, стала крупнейшим импортером китайских машин.

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На покупку авто из КНР не влияют даже опасения относительно их надежности и безопасности. Аналитики утверждают, что сейчас почти каждое третье авто в таксопарках — китайское. К концу этого года доля китайских машин может составить 40-45%.

Ранее из-за санкций книги в Ростовской области подорожали на 20%.

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