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Коричневые водные потоки затопили Пушкинскую в Ростове 16 июля

16 июля 2023, 13:40
Фото: 1MI
Пушкинскую улицу в Ростове затопило водой коричневатого цвета
Пушкинскую улицу в Ростове затопило водой коричневатого цвета, сообщают в соцсетях очевидцы.

Жители Ростова сообщили, что улицу Пушкинскую, рядом с пересечением с Ворошиловским, затопило странными коричневатыми потокам воды. Они разлились на части улицы, предназначенной для движения машин.

Затоплен пока что лишь один квартал. Что стало причиной происшествия, власти города пока не говорили.

Пушкинскую улицу в Ростове затопило водой коричневатого цвета
Видео: 1MI

Цвет жидкости смутил ростовчан. Они пишут: «А подозрительного запаха нет?», «Действительно, подозрительный цвет».

Напомним, сегодня жители Западного в Ростове остались без воды из-за порыва на водопроводе.

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