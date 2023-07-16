Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Жители Ростова сообщили, что улицу Пушкинскую, рядом с пересечением с Ворошиловским, затопило странными коричневатыми потокам воды. Они разлились на части улицы, предназначенной для движения машин.
Затоплен пока что лишь один квартал. Что стало причиной происшествия, власти города пока не говорили.
Цвет жидкости смутил ростовчан. Они пишут: «А подозрительного запаха нет?», «Действительно, подозрительный цвет».
Напомним, сегодня жители Западного в Ростове остались без воды из-за порыва на водопроводе.