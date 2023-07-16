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Население Ростовской области продолжает вымирать в 2023 году

16 июля 2023, 15:39
Фото: 1MI
Смертность в Ростовской области все еще значительно продолжает превышать рождаемость
Смертность в Ростовской области все еще значительно продолжает превышать рождаемость, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал статистику смертности и рождаемости в разных регионах России. Из нее следует, что за первые пять месяцев 2023 года в Ростовской области умерло 23 288 человек. Это на 5 171 человека меньше, чем годом ранее. Однако улучшить показатели естественной убыли населения региону все равно не удается.

Дело в том, что рождаемость в области продолжает снижаться. Если в первые пять месяцев 2022 года в регионе на свет появились 12 920 детей, то за тот же период этого года — 12 811 детей.

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Таким образом, естественная убыль населения составила 10 477 человек. Положительным моментом, пожалуй, можно назвать то, что за год показатель значительно снизился, тогда он составлял 15 539 человек.

Ранее правительство Ростовской области заявило, что в регионе стали в два раза реже делать аборты.

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