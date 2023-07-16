Росстат опубликовал статистику смертности и рождаемости в разных регионах России. Из нее следует, что за первые пять месяцев 2023 года в Ростовской области умерло 23 288 человек. Это на 5 171 человека меньше, чем годом ранее. Однако улучшить показатели естественной убыли населения региону все равно не удается.