Ростовчане оказались шокированы историей. Они пишут: «А у нас на другое ума не хватает, только обворовать, а помочь человеку — мозгов нет. Думают, если украли деньги — разбогатели, а они вам боком выйдут», «Очень по-ростовски, добро пожаловать», «Хорошо, что еще не изнасиловали».