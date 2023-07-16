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Неизвестные обокрали девушку, когда она упала в обморок на Пушкинской в Ростове

16 июля 2023, 18:36
Фото: 1MI
Неизвестные обокрали девушку, которая упала в обморок на Пушкинской в Ростове
Неизвестные обокрали девушку, которая упала в обморок на Пушкинской в Ростове, об инциденте она рассказала в соцсетях.

Жительница Ростова рассказала, что накануне поздней ночью ей стало плохо улице Пушкинской. Девушка упала в обморок. Очнувшись, она не нашла у себя дорогой телефон и кошелек. Неизвестные, делая вид, что помогают ей, успели обокрасть ростовчанку.

Девушка уже успела обратиться в полицию и написать заявление. Там расследование инцидента официально пока никак не комментировали.

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Ростовчане оказались шокированы историей. Они пишут: «А у нас на другое ума не хватает, только обворовать, а помочь человеку — мозгов нет. Думают, если украли деньги — разбогатели, а они вам боком выйдут», «Очень по-ростовски, добро пожаловать», «Хорошо, что еще не изнасиловали».

Ранее серийных похитителей зеркал с люксовых машин задержали в Ростове-на-Дону.

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