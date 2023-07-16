Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Жительница Ростова рассказала, что накануне поздней ночью ей стало плохо улице Пушкинской. Девушка упала в обморок. Очнувшись, она не нашла у себя дорогой телефон и кошелек. Неизвестные, делая вид, что помогают ей, успели обокрасть ростовчанку.
Девушка уже успела обратиться в полицию и написать заявление. Там расследование инцидента официально пока никак не комментировали.
Ростовчане оказались шокированы историей. Они пишут: «А у нас на другое ума не хватает, только обворовать, а помочь человеку — мозгов нет. Думают, если украли деньги — разбогатели, а они вам боком выйдут», «Очень по-ростовски, добро пожаловать», «Хорошо, что еще не изнасиловали».
Ранее серийных похитителей зеркал с люксовых машин задержали в Ростове-на-Дону.