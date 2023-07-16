Несколько ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области рядом с Каменском-Шахтинским. Из-за устранения последствий аварий на автомагистрали протянулась пробка в восемь километров. Особенно сильно движение затруднено в районе хутора Лесной.