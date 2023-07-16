Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Несколько ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области рядом с Каменском-Шахтинским. Из-за устранения последствий аварий на автомагистрали протянулась пробка в восемь километров. Особенно сильно движение затруднено в районе хутора Лесной.
В ГИБДД ситуацию пока никак не комментировали. Информация об авариях уточняется.
Водителей просят учитывать ситуацию на дороге и заранее продумывать свой маршрут движения.
Вчера пробка также образовывалась на М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского из-за дорожной аварии.