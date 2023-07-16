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Несколько ДТП спровоцировали пробку на 8 километров на М-4 «Дон» в Ростовской области

16 июля 2023, 13:05
Фото: 1MI
Огромная пробка растянулась на трассе М-4 "Дон" в районе Каменска-Шахтинского
Огромная пробка растянулась на трассе М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского в Ростовской области, сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Несколько ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области рядом с Каменском-Шахтинским. Из-за устранения последствий аварий на автомагистрали протянулась пробка в восемь километров. Особенно сильно движение затруднено в районе хутора Лесной.

В ГИБДД ситуацию пока никак не комментировали. Информация об авариях уточняется.

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Водителей просят учитывать ситуацию на дороге и заранее продумывать свой маршрут движения.

Вчера пробка также образовывалась на М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского из-за дорожной аварии.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Дтп#Пробка на М-4 в Ростовской области#Пробка#Происшествия#Новости
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