Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В Ростовской области в оборот поступили новые банкноты номиналом в 100 рублей. На их лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На обороте банкноты можно увидеть Ржевский мемориал советскому солдату.
Donday-Волгодонск уточняет, что купюры сделаны из хлопковой бумаги в оливковом и оранжевом цветах.
При этом прежние сторублевые купюры также остаются действительными, ими можно расплачиваться.
Ранее купюры номиналом в 5 и 10 рублей снова поступили в оборот в Ростовской области.