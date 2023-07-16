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Новые банкноты номиналом в 100 рублей появились в Ростовской области

16 июля 2023, 08:49
Фото: 1MI
В Ростовской области появились новые сторублевые купюры
В Ростовской области появились новые сторублевые купюры, пишут СМИ.

В Ростовской области в оборот поступили новые банкноты номиналом в 100 рублей. На их лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На обороте банкноты можно увидеть Ржевский мемориал советскому солдату.

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Donday-Волгодонск уточняет, что купюры сделаны из хлопковой бумаги в оливковом и оранжевом цветах.

При этом прежние сторублевые купюры также остаются действительными, ими можно расплачиваться.

Ранее купюры номиналом в 5 и 10 рублей снова поступили в оборот в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Деньги в Ростовской области#Финансы#Экономика#Новости#Ростовская область#Волгодонск
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