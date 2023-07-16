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Отстраненный от командования армией ЮВО генерал Иван Попов уедет из России

16 июля 2023, 17:33
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Штаб ЮВО в Ростове
Бывший командующий армией ЮВО, генерал Иван Попов вероятно покинет Россию, так как получил новое назначение, пишут СМИ.
Сюжет
Армия РФ

Издание «Дон 24» со ссылкой на свои источники в штабе ЮВО пишет, что отстраненный от командования 58-й армией генерал-майор Иван Попов получил новое назначение. Он, предположительно, покинет Россию и отправится в другую страну. В какую именно, пока неизвестно.

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Официально эта информация никак не подтверждалась. В Минобороны и штабе ЮВО назначения Попова никак не комментировали.

Напомним, что на днях депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиозапись голосового сообщения от генерала Попова, который сообщил, что его отстранили от командования. Он заявил, что у него возникли сложности со старшим начальством. По словам Попова, выбора у него было два — сказать то, что от него хотели услышать или назвать вещи своими именами. «Во имя погибших друзей боевых я не имел права врать и обозначил существующие проблемные вопросы в армии. В том числе по боевой работе и обеспечению, назвав вещи своими именами», — говорится в аудиообращении генерала, предоставленном депутатом Андреем Гурулевым.

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#Алина Заярная#Спецоперация#СМИ#Штаб ЮВО#ЮВО#Армия#Армия РФ#Минобороны
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