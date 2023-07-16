Напомним, что на днях депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиозапись голосового сообщения от генерала Попова, который сообщил, что его отстранили от командования. Он заявил, что у него возникли сложности со старшим начальством. По словам Попова, выбора у него было два — сказать то, что от него хотели услышать или назвать вещи своими именами. «Во имя погибших друзей боевых я не имел права врать и обозначил существующие проблемные вопросы в армии. В том числе по боевой работе и обеспечению, назвав вещи своими именами», — говорится в аудиообращении генерала, предоставленном депутатом Андреем Гурулевым.