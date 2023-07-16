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Появились кадры с места пожара на Каракумской улице в Ростове

16 июля 2023, 06:13
Фото: МЧС
Появились кадры с места пожара на Каракумской улице в Ростове
В сети опубликовано видео с пожара, который произошел в многоквартирном доме на Каракумской улице в Ростове, ролик разместила пресс-служба МЧС.

На кадрах можно увидеть, как объятое дымом и огнем здание, тушат пожарные. Пожар произошел на верхнем этаже трехэтажного дома. При этом огонь быстро перекинулся на крышу здания.

Ранее стало известно, что пожар в доме номер 21 на Каракумской улице был локализован на площади 450 квадратных метров в 07:41. Почти через 10 минут открытое горение было ликвидировано.

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Появились кадры с места пожара на Каракумской улице в Ростове
Видео: МЧС

В региональном МЧС сообщили, что в ликвидации пожара принимали участие почти 60 человек. В тушении огня были задействованы 22 единицы техники. Причем 14 из них были привлечены со стороны МЧС.

Пожар на Каракумской в РостовеПожар на Каракумской в Ростове
Пожар на Каракумской в Ростове
Фото: ГУ МЧС РОССИИ по Ростовской области

Также известно, что в пожаре пострадала пожилая женщина. Она является хозяйкой квартиры, в которой начался пожар. Женщина была доставлена в больницу.

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