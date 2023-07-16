Появились кадры с места пожара на Каракумской улице в Ростове

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
На кадрах можно увидеть, как объятое дымом и огнем здание, тушат пожарные. Пожар произошел на верхнем этаже трехэтажного дома. При этом огонь быстро перекинулся на крышу здания.
Ранее стало известно, что пожар в доме номер 21 на Каракумской улице был локализован на площади 450 квадратных метров в 07:41. Почти через 10 минут открытое горение было ликвидировано.
В региональном МЧС сообщили, что в ликвидации пожара принимали участие почти 60 человек. В тушении огня были задействованы 22 единицы техники. Причем 14 из них были привлечены со стороны МЧС.
Также известно, что в пожаре пострадала пожилая женщина. Она является хозяйкой квартиры, в которой начался пожар. Женщина была доставлена в больницу.