На Северном в Ростове на улице Каракумской произошел пожар в многоквартирном доме номер 21. В его ликвидации участвовали 60 спасателей. Из трехэтажного дома эвакуировали 20 жильцов. Пострадала 62-летняя собственница загоревшейся квартиры. Ее госпитализировали в БСМП.