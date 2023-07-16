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Пожар потушили в многоквартирном доме на Северном в Ростове 16 июля

16 июля 2023, 08:29
Фото: 1MI
Пожар ликвидировали в многоквартирном доме на Северном в Ростове
Пожар ликвидировали в многоквартирном доме на Северном в Ростове, сообщили в МЧС.

На Северном в Ростове на улице Каракумской произошел пожар в многоквартирном доме номер 21. В его ликвидации участвовали 60 спасателей. Из трехэтажного дома эвакуировали 20 жильцов. Пострадала 62-летняя собственница загоревшейся квартиры. Ее госпитализировали в БСМП.

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Сейчас огонь удалось полностью ликвидировать. На его тушение ушло несколько часов.

Напомним, для ликвидации огня и прокладки пожарных рукавов проезд перекрыли в границах улиц Односторонняя и Беляева.

Также ранее в сети появились кадры с места пожара на Каракумской улице в Ростове.

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