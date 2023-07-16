Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
На Северном в Ростове на улице Каракумской произошел пожар в многоквартирном доме номер 21. В его ликвидации участвовали 60 спасателей. Из трехэтажного дома эвакуировали 20 жильцов. Пострадала 62-летняя собственница загоревшейся квартиры. Ее госпитализировали в БСМП.
Сейчас огонь удалось полностью ликвидировать. На его тушение ушло несколько часов.
Напомним, для ликвидации огня и прокладки пожарных рукавов проезд перекрыли в границах улиц Односторонняя и Беляева.
Также ранее в сети появились кадры с места пожара на Каракумской улице в Ростове.