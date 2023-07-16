Со слов Авакяна, при себе у мужчины были пистолет и граната. Он ударил по машине соседа, чтобы сработала сигнализация. Когда хозяин дома вышел, неадекватный мужчина стал грозить «прострелить башку и начал доставать гранату». Позже он несколько раз выстрелил в воздух и едва не попал в ногу одному из мужчин.