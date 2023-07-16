Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Ростовский блогер Гаспар Авакян рассказал о происшествии в поселке Темерницком Аксайского района. Там пьяный мужчина устроил стрельбу прямо на улице под окнами соседского дома. Ему не понравилось, что люди там громко слушали музыку.
Со слов Авакяна, при себе у мужчины были пистолет и граната. Он ударил по машине соседа, чтобы сработала сигнализация. Когда хозяин дома вышел, неадекватный мужчина стал грозить «прострелить башку и начал доставать гранату». Позже он несколько раз выстрелил в воздух и едва не попал в ногу одному из мужчин.
Сотрудники полиции, как утверждает блогер, приехали на место происшествия лишь спустя час, когда дебошир ушел. Оружие у него дома изъять не смогли, так как «он уже все спрятал».
Авакян уточняет, что мужчина регулярно выпивает. В таком состоянии он выходит на улицу и начинает хаотичную стрельбу. Соседям он хвалится, что имеет дома семь единиц боевого оружия. Местные жители боятся мужчину и стараются не выходить на улицу с детьми, когда там гуляет неадекватный сосед.
В МВД заявили, что уже начали проверку по факту произошедшего. Там уточнили, что у дебошира была лицензия на оружие. Также там подтвердили, что на момент участия в конфликте его зачинщик был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее житель Батайска напал на полицейских с игрушечным автоматом «Калашникова».