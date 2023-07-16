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Работник автомастерской в Ростове случайно загорелся и получил ожоги 30% тела

16 июля 2023, 10:01
Фото: 1MI
В Ростове едва заживо не сгорел 27-летний работник автомастерской
В Ростове едва заживо не сгорел 27-летний работник автомастерской, пишут СМИ.

В Октябрьском районе Ростова ожоги получил 27-летний сотрудник автомастерской. Молодой человек работал с ацетоном, его используют для обезжиривания поверхностей перед покраской. В один момент химикат вспыхнул, огонь перекинулся на работника.

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Парня доставили в больницу с ожогами 30% тела. Сильнее всего пострадали руки и спина. Сейчас за его жизнь борются врачи ожогового центра, уточняет «КП — Ростов-на-Дону».

Ранее ожоги получила жительница Ростова. В ее квартире на Северном вспыхнул пожар. Сейчас женщина находится в БСМП.

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