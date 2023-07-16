Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
В Октябрьском районе Ростова ожоги получил 27-летний сотрудник автомастерской. Молодой человек работал с ацетоном, его используют для обезжиривания поверхностей перед покраской. В один момент химикат вспыхнул, огонь перекинулся на работника.
Парня доставили в больницу с ожогами 30% тела. Сильнее всего пострадали руки и спина. Сейчас за его жизнь борются врачи ожогового центра, уточняет «КП — Ростов-на-Дону».
Ранее ожоги получила жительница Ростова. В ее квартире на Северном вспыхнул пожар. Сейчас женщина находится в БСМП.