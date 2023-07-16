Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Росстат опубликовал демографическую статистику за первые пять месяцев текущего года. Из нее следует, что смертность в регионе сократилась почти на 20%. Если за первые пять месяцев 2022 года в области умерли 28 459 человек, то за тот же период этого года — 23 288 человек.
Однако уменьшить естественную убыль населения региону все равно не получается из-за низкой рождаемости. Она в сравнении с прошлым годом упала. В первые пять месяцев 2022 года в области родилось 12 920 детей. В этом году число новорожденных за тот же период составило 12 811.
Ранее правительство региона заявило, что женщины в Ростовской области стали в два раза реже делать аборты.