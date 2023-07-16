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Росстат заявил о снижении смертности в Ростовской области после пандемии COVID-19

16 июля 2023, 18:39
Фото: 1MI
Смертность в Ростовской области за год снизилась на 20%
Смертность в Ростовской области за год снизилась на 20%, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал демографическую статистику за первые пять месяцев текущего года. Из нее следует, что смертность в регионе сократилась почти на 20%. Если за первые пять месяцев 2022 года в области умерли 28 459 человек, то за тот же период этого года — 23 288 человек.

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Однако уменьшить естественную убыль населения региону все равно не получается из-за низкой рождаемости. Она в сравнении с прошлым годом упала. В первые пять месяцев 2022 года в области родилось 12 920 детей. В этом году число новорожденных за тот же период составило 12 811.

Ранее правительство региона заявило, что женщины в Ростовской области стали в два раза реже делать аборты.

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#Алина Заярная#Статистика в Ростовской области#Росстат#Рождаемость в Ростовской области#Смертность в Ростовской области#Естественная убыль населения в Ростовской области
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