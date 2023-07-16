Росстат опубликовал демографическую статистику за первые пять месяцев текущего года. Из нее следует, что смертность в регионе сократилась почти на 20%. Если за первые пять месяцев 2022 года в области умерли 28 459 человек, то за тот же период этого года — 23 288 человек.