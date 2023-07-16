Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Министр Финансов России Антон Силуанов представил депутатам Госдумы отчет о своей работе в 2022 году. Коммунист и парламентарий от Ростовской области Николай Коломейцев работу министра раскритиковал.
Он заявил, что Минфин сконцентрирован на помощи банкирам и нефтяникам. Реальный сектор экономики при этом никак не поддерживается. По словам Коломейцева, богатые россияне в прошлом году увеличили свое благосостояние на 150 миллиардов долларов.
При этом, как считает коммунист, Минфин абсолютно игнорирует проблемы предприятий, занимающихся импортозамещением и страдающих от санкций. Коломейцев утверждает, что в катастрофическом состоянии находится автомобилестроение, меньше денег тратится и на сельское хозяйство.
«Пора финансовому ведомству не банки холить и лелеять, а поднимать реальный сектор экономики», — заключил ростовский депутат.
Ранее Госдума запретила жителям в Ростовской области менять пол.