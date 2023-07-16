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Ростовский депутат раскритиковал министра финансов РФ Силуанова за помощь банкирам

16 июля 2023, 12:37
Фото: Пресс-служба КПРФ
На переднем плане - депутат Госдумы от Ростовской области Николай Коломейцев
Депутат Госдумы от Ростовской области Николай Коломейцев выступил с критикой к министру финансов России Силуанову, рассказали в КПРФ.

Министр Финансов России Антон Силуанов представил депутатам Госдумы отчет о своей работе в 2022 году. Коммунист и парламентарий от Ростовской области Николай Коломейцев работу министра раскритиковал.

Он заявил, что Минфин сконцентрирован на помощи банкирам и нефтяникам. Реальный сектор экономики при этом никак не поддерживается. По словам Коломейцева, богатые россияне в прошлом году увеличили свое благосостояние на 150 миллиардов долларов.

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При этом, как считает коммунист, Минфин абсолютно игнорирует проблемы предприятий, занимающихся импортозамещением и страдающих от санкций. Коломейцев утверждает, что в катастрофическом состоянии находится автомобилестроение, меньше денег тратится и на сельское хозяйство.

«Пора финансовому ведомству не банки холить и лелеять, а поднимать реальный сектор экономики», — заключил ростовский депутат.

Ранее Госдума запретила жителям в Ростовской области менять пол.

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#Алина Заярная#Ростовские депутаты#Госдума#Министерство финансов России#Общество#Новости#Ростовская область
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