Он заявил, что Минфин сконцентрирован на помощи банкирам и нефтяникам. Реальный сектор экономики при этом никак не поддерживается. По словам Коломейцева, богатые россияне в прошлом году увеличили свое благосостояние на 150 миллиардов долларов.