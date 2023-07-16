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Ростовский пивной завод перешел под управление Росимущества

16 июля 2023, 16:05
Фото: Pxhere.com
Ростовский пивной завод перешел под управление Росимущества
Ростовский пивной завод, входивший в Carlsberg Group, перешел под управление Росимущества, пишут СМИ.

Росимущество будет управлять ростовским пивоваренным заводом «Южная Заря 1974». Предприятие входит в группу «Балтика», ею владеет датский производитель пива Carlsberg Group. Он решил покинуть российский рынок и выставил на продажу ростовский завод и еще несколько других предприятий в России.

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«Ведомости» пишут, что Росимуществу перешло 98,56% долей «Балтики» и 1,35% долей, принадлежавших «Хоппи Юнион». При этом, как отмечает издание, управление заводами Росимущество будет осуществлять временно. Согласно недавнему указу президента Владимира Путина, управление иностранными активами не означает перехода собственности. Владельцем все еще остается зарубежная компания, которая временно лишается права принимать управленческие решения.

Между тем в конце июля Carlsberg Group заявила, нашла инвестора для передачи ростовского пивоваренного завода. Слухи об этом ходили с февраля и, наконец, официально подтвердились.

Напомним, «Пивзавод „Южная Заря 1974“» находится в Ростове на улице Доватора. Это одно из крупнейших бюджетообразующих предприятий Южного федерального округа. Эксперты отмечают, что решение Carlsberg уйти из России привело компанию к убыткам в размере 630 миллионов долларов только за первые шесть месяцев 2022 года.

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