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Рыбак на резиновой лодке едва не утонул в Таганрогском заливе в Ростовской области

16 июля 2023, 16:44
Фото: МЧС России по Ростовской области
В Таганрогском заливе спасли рыбака на резиновой лодке
В Таганрогском заливе спасли рыбака на резиновой лодке, рассказали в МЧС России по Ростовской области.

26-летний житель села Михайловка отправился на резиновой лодке рыбачить в Таганрогском заливе. На удалении порядка двух километров от берега лодка получила пробоину. Мужчина незамедлительно позвонил спасателям.

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Патрулировавшие акваторию залива спасатели смогли оперативно прибыть на помощь терпящему бедствие рыбаку. Мужчину доставили на берег. Помощь врачей ему, к счастью, не понадобилась.

Ранее в Ростовской области сильный ветер и волны перевернули лодку на реке Маныч.

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