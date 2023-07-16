Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
26-летний житель села Михайловка отправился на резиновой лодке рыбачить в Таганрогском заливе. На удалении порядка двух километров от берега лодка получила пробоину. Мужчина незамедлительно позвонил спасателям.
Патрулировавшие акваторию залива спасатели смогли оперативно прибыть на помощь терпящему бедствие рыбаку. Мужчину доставили на берег. Помощь врачей ему, к счастью, не понадобилась.
Ранее в Ростовской области сильный ветер и волны перевернули лодку на реке Маныч.