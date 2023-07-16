Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Уроженец Батайска и бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков арестован по решению суда. Он проходит подозреваемым по делу о получении крупной взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования.
Под стражей Греков проведет, как минимум, два месяца. Сейчас следователи выявляют имущество уроженца Батайска, чтобы наложить на него арест и обеспечить возмещение ущерба, нанесенного коррупционными действиями, уточняют «РИА Новости».
Напомним, также в Рязанской области по другому делу судят экс-заместителя мэра Ростова Владимира Арцыбашева.