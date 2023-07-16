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Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области из Батайска за взятку

16 июля 2023, 14:50
Фото: 1MI
Уроженца Батайска и бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова арестовали
Уроженца Батайска и бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова арестовали по делу о получении крупной взятки, пишут СМИ.

Уроженец Батайска и бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков арестован по решению суда. Он проходит подозреваемым по делу о получении крупной взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования.

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Под стражей Греков проведет, как минимум, два месяца. Сейчас следователи выявляют имущество уроженца Батайска, чтобы наложить на него арест и обеспечить возмещение ущерба, нанесенного коррупционными действиями, уточняют «РИА Новости».

Напомним, также в Рязанской области по другому делу судят экс-заместителя мэра Ростова Владимира Арцыбашева.

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