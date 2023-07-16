rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Изображение материала

Третий месяц в Ростове не могут найти пропавшую без вести 47-летнюю женщину

16 июля 2023, 09:34
Фото: 1MI
В Ростове продолжаются поиски 47-летней Оксаны Стефанишиной
В Ростове продолжаются поиски 47-летней Оксаны Стефанишиной, о ее местонахождении ничего не известно уже третий месяц, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

В Ростове уже три месяца продолжаются поиски 47-летней Оксаны Стефанишиной. В последний раз ее видели 27 апреля. Ее поисками занимаются полиция и волонтеры.

Известно, что в день исчезновения Стефанишина была одета в темно-зеленую футболку с изображением двух птиц, спортивные штаны цвета хаки и белые мокасины в сетку.

Рост пропавшей составляет 175 сантиметров, у нее нормальное телосложение, каштановые волосы и карие глаза.

На берегу реки Калитва в Ростовской области найдены останки пропавшей девушки
Узнать подробнее

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Стефинишиной, просят обратиться в полицию или к волонтерам «ЛизаАлерт».

Напомним, сразу четыре пенсионера пропали в Ростовской области в июле.

Читайте также:
Сразу четыре пенсионера пропали в Ростовской области в июлеПенсионерка, страдающая провалами в памяти, без вести пропала в ТаганрогеВ Ростовской области мать двоих детей пропала после ссоры с мужем
#Алина Заярная#Происшествие#"ЛизаАлерт" в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область
Подпишитесь
Мужчина с бетонным блоком напал на салон красоты в центре Ростова
Сегодня, 11:33
Количество китайских машин в таксопарках Ростова увеличилось в 10 раз
Сегодня, 11:07
Работник автомастерской в Ростове случайно загорелся и получил ожоги 30% тела
Сегодня, 10:01
Застрявших на вокзале в Ростове детей из ДНР отправили в лагерь в специальном вагоне
Сегодня, 09:39
Пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области
Сегодня, 07:29