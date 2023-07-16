Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Ростове уже три месяца продолжаются поиски 47-летней Оксаны Стефанишиной. В последний раз ее видели 27 апреля. Ее поисками занимаются полиция и волонтеры.
Известно, что в день исчезновения Стефанишина была одета в темно-зеленую футболку с изображением двух птиц, спортивные штаны цвета хаки и белые мокасины в сетку.
Рост пропавшей составляет 175 сантиметров, у нее нормальное телосложение, каштановые волосы и карие глаза.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Стефинишиной, просят обратиться в полицию или к волонтерам «ЛизаАлерт».
Напомним, сразу четыре пенсионера пропали в Ростовской области в июле.