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В Ростове перекрыли улицу Армянскую из-за крупного пожара на Каракумской 16 июля

16 июля 2023, 07:04
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
В Ростове перекрыли улицу Армянскую из-за крупного пожара на Каракумской 16 июля
Движение транспортных средств временно прекращено на улице Армянской в Ростове, сообщили в городской администрации.

Пользователи сервиса «Яндекс. Карты» начали жаловаться на то, что на перекрыт проезд по улице Армянской. В администрации города объяснили, что перекрытие дороги потребовалось для прокладки пожарных рукавов.

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Ранее стало известно, что на улице Каракумская загорелся дом номер 21. Около 8 утра открытое горение было ликвидировано. Тушат пожар почти 60 человек. При этом из трехэтажного здания были эвакуированы 20 жильцов. Пострадала 62-летняя хозяйка загоревшейся квартиры.

Проезд перекрыт в границах улиц Односторонняя и Беляева. Пока не сообщается, когда ограничение на проезд транспортных средств снимут.

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