В Ростове перекрыли улицу Армянскую из-за крупного пожара на Каракумской 16 июля

Ранее стало известно, что на улице Каракумская загорелся дом номер 21. Около 8 утра открытое горение было ликвидировано. Тушат пожар почти 60 человек. При этом из трехэтажного здания были эвакуированы 20 жильцов. Пострадала 62-летняя хозяйка загоревшейся квартиры.