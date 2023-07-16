В Ростове перекрыли улицу Армянскую из-за крупного пожара на Каракумской 16 июля

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Пользователи сервиса «Яндекс. Карты» начали жаловаться на то, что на перекрыт проезд по улице Армянской. В администрации города объяснили, что перекрытие дороги потребовалось для прокладки пожарных рукавов.
Ранее стало известно, что на улице Каракумская загорелся дом номер 21. Около 8 утра открытое горение было ликвидировано. Тушат пожар почти 60 человек. При этом из трехэтажного здания были эвакуированы 20 жильцов. Пострадала 62-летняя хозяйка загоревшейся квартиры.
Проезд перекрыт в границах улиц Односторонняя и Беляева. Пока не сообщается, когда ограничение на проезд транспортных средств снимут.