В Ростовской области три человека пострадали в ДТП из-за машины с тягачом

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Происшествие произошло за полночь 15 июля. На трассе водитель, который управлял грузовым тягачом «Вольво 174483» в составе полуприцепа, выполняя маневр перекрыл часть дороги.
Тягач должен был занять крайнее левое положение, однако из-за своих габаритов он этого не сделал. В это время в попутном направлении двигался легковой автомобиль. Водитель последнего не успел среагировать и врезался в тягач.
В аварии пострадал сам 22-летний водитель легковушки, а также два пассажира 19 и 18 лет. Приехавшие на место ДТП медики забрали их в больницу.
Ранее в Красном Сулине произошла авария, в которой перевернулась иномарка. За рулем последней сидел нетрезвый водитель. В этом ДТП пострадали три пассажира перевернувшегося автомобиля.