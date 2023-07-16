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В Ростовской области три человека пострадали в ДТП из-за машины с тягачом

16 июля 2023, 06:19
Фото: 1MI
В Ростовской области три человека пострадали в ДТП из-за машины с тягачом
На подъезде к Новочеркасску произошла авария, в которой различные травмы получили три человека, сообщили в региональном ГИБДД.

Происшествие произошло за полночь 15 июля. На трассе водитель, который управлял грузовым тягачом «Вольво 174483» в составе полуприцепа, выполняя маневр перекрыл часть дороги.

Тягач должен был занять крайнее левое положение, однако из-за своих габаритов он этого не сделал. В это время в попутном направлении двигался легковой автомобиль. Водитель последнего не успел среагировать и врезался в тягач.

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В аварии пострадал сам 22-летний водитель легковушки, а также два пассажира 19 и 18 лет. Приехавшие на место ДТП медики забрали их в больницу.

Ранее в Красном Сулине произошла авария, в которой перевернулась иномарка. За рулем последней сидел нетрезвый водитель. В этом ДТП пострадали три пассажира перевернувшегося автомобиля.

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