ДТП произошло 16 июля на трассе «Элиста — Зимовники». Водитель ВАЗ 21099 выехал на встречную полосу, там машина влетела в грузовик Scania. Удар транспортных средств был настолько сильным, что от легковушки осталась лишь груда металла.