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Published Сегодня, 17:05

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Водитель легковушки влетел в грузовик и погиб на трассе в Ростовской области

16 июля 2023, 17:05
Фото: 1MI
Водитель легкового автомобиля погиб на трассе в Ростовской области
Водитель легкового автомобиля погиб на трассе в Ростовской области, рассказали в региональном ГИБДД.

ДТП произошло 16 июля на трассе «Элиста — Зимовники». Водитель ВАЗ 21099 выехал на встречную полосу, там машина влетела в грузовик Scania. Удар транспортных средств был настолько сильным, что от легковушки осталась лишь груда металла.

Водитель ВАЗ скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Его личность еще устанавливается.

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Правоохранительные органы уже начали расследование инцидента.

Напомним, также сегодня двое взрослых и один ребенок госпитализировали в результате ДТП на трассе в Ростовской области.

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