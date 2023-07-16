Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
ДТП произошло 16 июля на трассе «Элиста — Зимовники». Водитель ВАЗ 21099 выехал на встречную полосу, там машина влетела в грузовик Scania. Удар транспортных средств был настолько сильным, что от легковушки осталась лишь груда металла.
Водитель ВАЗ скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Его личность еще устанавливается.
Правоохранительные органы уже начали расследование инцидента.
Напомним, также сегодня двое взрослых и один ребенок госпитализировали в результате ДТП на трассе в Ростовской области.