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Застрявших на вокзале в Ростове детей из ДНР отправили в лагерь в специальном вагоне

16 июля 2023, 09:39
Фото: 1MI
Детей из Макеевки, застрявших на вокзале в Ростове, отправили в лагерь в Екатеринбурге на специальном вагоне
Детей из Макеевки, застрявших на вокзале в Ростове, отправили в лагерь в Екатеринбурге в специальном вагоне, сообщили в СКЖД.

Дети из Макеевки, направлявшиеся в лагерь под Екатеринбургом, отстали от поезда и застряли на вокзале в Ростове. Из-за несогласованности среди сопровождающих их документы оказались в уже уехавшем поезде. Дети находились на вокзале ночью 15 июля. Там им раздали воду и питание. Затем их отправили в гостиницу.

Детей из Макеевки, застрявших на вокзале в Ростове, отвезли в загородный клуб
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В СКЖД рассказали, что сейчас детей уже отправились в путь. Их посадили в дополнительный вагон поезда «Анапа — Екатеринбург». Он отправился в путь 16 июля в 00.40 мск.

Напомним, всего на вокзале в Ростове застряли 14 детей. Один из сопровождающих забрал проездные документы на всю группу и не сообщил другим вожатым номер поезда и время его отправления.

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