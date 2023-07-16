Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
Дети из Макеевки, направлявшиеся в лагерь под Екатеринбургом, отстали от поезда и застряли на вокзале в Ростове. Из-за несогласованности среди сопровождающих их документы оказались в уже уехавшем поезде. Дети находились на вокзале ночью 15 июля. Там им раздали воду и питание. Затем их отправили в гостиницу.
В СКЖД рассказали, что сейчас детей уже отправились в путь. Их посадили в дополнительный вагон поезда «Анапа — Екатеринбург». Он отправился в путь 16 июля в 00.40 мск.
Напомним, всего на вокзале в Ростове застряли 14 детей. Один из сопровождающих забрал проездные документы на всю группу и не сообщил другим вожатым номер поезда и время его отправления.