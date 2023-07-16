Дети из Макеевки, направлявшиеся в лагерь под Екатеринбургом, отстали от поезда и застряли на вокзале в Ростове. Из-за несогласованности среди сопровождающих их документы оказались в уже уехавшем поезде. Дети находились на вокзале ночью 15 июля. Там им раздали воду и питание. Затем их отправили в гостиницу.