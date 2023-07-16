Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Напомним, пожар в доме по улице Каракумской произошел рано утром 16 июля. Пожарные получили информацию о возгорании и оперативно прибыли на место пожара. В тушении пожара приняли участие 60 человек. При этом 20 жильцов были эвакуированы. Пожару был присвоен второй ранг сложности.
Сообщается, что женщина, которая проживала в квартире, где произошел пожар, получила ожоги. Она была госпитализирована в БСМП. О других пострадавших не сообщается.
Пожарным удалось локализовать огонь в 07:41. При этом открытое горение было ликвидировано спустя еще почти 10 минут.