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Женщину с ожогами увезли в БСМП с пожара на Каракумской улице в Ростове

16 июля 2023, 05:49
Фото: 1MI
Женщину с ожогами увезли в БСМП с пожара на Каракумской улице в Ростове
В результате пожара на Каракумской улице в Ростове пострадала 62-летняя женщина, сообщили в региональном управлении МЧС.

Напомним, пожар в доме по улице Каракумской произошел рано утром 16 июля. Пожарные получили информацию о возгорании и оперативно прибыли на место пожара. В тушении пожара приняли участие 60 человек. При этом 20 жильцов были эвакуированы. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

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Сообщается, что женщина, которая проживала в квартире, где произошел пожар, получила ожоги. Она была госпитализирована в БСМП. О других пострадавших не сообщается.

Пожарным удалось локализовать огонь в 07:41. При этом открытое горение было ликвидировано спустя еще почти 10 минут.

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