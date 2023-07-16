Напомним, пожар в доме по улице Каракумской произошел рано утром 16 июля. Пожарные получили информацию о возгорании и оперативно прибыли на место пожара. В тушении пожара приняли участие 60 человек. При этом 20 жильцов были эвакуированы. Пожару был присвоен второй ранг сложности.