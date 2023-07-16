Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В проходном коллекторе на Коммунистическом проспекте произошёл водопроводный порыв. Из-за происшествия холодную воду отключили в 15 жилых домах на проспектах Коммунистическом и Стачки.
Последствия аварии уже устраняют. Для местных жителей организован подвод воды по адресам Коммунистический, 44; Коммунистический, 46/2 и проспект Стачки, 234.
Восстановить водоснабжение обещают до 20.00 часов сегодняшнего дня.
Ситуация находится на контроле администрации Ростова и Ростовводоканала.
Тем временем коммунальщики в Ростове установили новый рекорд по сроку отключения горячей воды.