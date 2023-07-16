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Жители Западного в Ростове остались без воды из-за порыва на водопроводе

16 июля 2023, 10:41
Фото: 1MI
Жители Западного в Ростове остались без воды из-за порыва на водопроводе
В проходном коллекторе на Коммунистическом проспекте произошёл водопроводный порыв, без воды остались жильцы 15 домов, рассказали в администрации Ростова.

В проходном коллекторе на Коммунистическом проспекте произошёл водопроводный порыв. Из-за происшествия холодную воду отключили в 15 жилых домах на проспектах Коммунистическом и Стачки.

Последствия аварии уже устраняют. Для местных жителей организован подвод воды по адресам Коммунистический, 44; Коммунистический, 46/2 и проспект Стачки, 234.

Восстановить водоснабжение обещают до 20.00 часов сегодняшнего дня.

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Ситуация находится на контроле администрации Ростова и Ростовводоканала.

Тем временем коммунальщики в Ростове установили новый рекорд по сроку отключения горячей воды.

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#Алина Заярная#Происшествие#Отключение воды в Ростове#Отключение горячей воды в Ростове#Отключение воды в Ростовской области#Новости
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