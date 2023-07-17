Алексей Логвиненко встретился с китайской делегацией

Также по словам главы Администрации города, Культурно-инвестиционная группа компаний Феникс занимается инвестициями в различные проекты, в том числе связанные с культурой, туризмом, медиасферой и запуском производств. Поэтому помимо культурных связей, делегация прибывшая в донскую столицу рассматривает Ростов в качестве локации по производству крупноузловой сборки джипов. Также в этом году совместно с китайской стороной Администрация донской столицы планирует приступить к реализации проекта по строительству в Ростове-на-Дону арт-резиденции.