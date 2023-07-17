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Алексей Логвиненко встретился с китайской делегацией

17 июля 2023, 16:04
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Сегодня в городской администрации состоялась встреча Алексея Логвиненко с делегацией Культурной инвестиционной группы компаний «Феникс», которая прибыла в донскую столицу из Пекина.

Делегацию китайской стороны возглавил генеральный директор Культурной инвестиционной группы компаний «Феникс» господин Чэнь Чанъин. Алексей Логвиненко поделился с гостем опытом в развитии и освоении территорий.

— Мы обменялись опытом развития территорий, затронули вопросы инвестиционного потенциала наших городов, поговорили о значимости побратимских и партнерских связей между городами. Важно, что несмотря на огромное давление со стороны коллективного Запада, Китай проявляет интерес к дальнейшему развитию сотрудничества с российскими городами, — пояснил глава городской администрации.

В настоящее время у Ростова-на-Дону 16 городов-побратимов. Среди них город в Китайской Народной Республике — Яньтай, провинция Шаньдун. По словам Алексея Логвиненко, город с уважением относится к выбору нашего города для представления русской культуры в Китае.

— Уверен, что творческие коллективы донской столицы достойно выступят на концертных площадках Китая, где местные жители смогут составить свое мнение о творческом потенциале донской столицы. Сегодня международные межмуниципальные контакты остаются одним из главных каналов общения, который позволяет поддерживать на международном уровне диалог и развивать устойчивые деловые отношения, — подчеркнул Алексей Логвиненко.

Также Алексей Логвиненко рассказал, что уже этой осенью ростовская делегация отправится в город Цзинань. Администрация города рада возможности установить партнерские отношения с китайским городом.

Также по словам главы Администрации города, Культурно-инвестиционная группа компаний Феникс занимается инвестициями в различные проекты, в том числе связанные с культурой, туризмом, медиасферой и запуском производств. Поэтому помимо культурных связей, делегация прибывшая в донскую столицу рассматривает Ростов в качестве локации по производству крупноузловой сборки джипов. Также в этом году совместно с китайской стороной Администрация донской столицы планирует приступить к реализации проекта по строительству в Ростове-на-Дону арт-резиденции.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как ростовская делегация побывала с официальным визитом в городе-побратиме Ереван. Это была первая поездка ростовчан после пандемии, во время которой они не только обсудили взаимоотношения двух стран в реальных условиях, но и посетили мемориальный комплекс жертвам геноцида армянского народа.

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