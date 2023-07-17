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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

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Атлеты Юга России в очередной раз испытают свои силы в Суворовском

17 июля 2023, 13:39
Фото: ЖК Суворовский
22 июля там состоится очередная гонка с препятствиями « Казаки».

Участникам предстоит преодолеть трассу длиной 4 км с 15 препятствиями, в том числе и водной преградой, преодолеть которую можно будет либо вброд, либо по воздуху. Атлеты смогут попробовать свои силы в четырёх форматах: индивидуальная гонка — «ПРО»; индивидуальная гонка «Любители»; «Команда» (4 человека, минимум один противоположного пола) и «1+1» (пара мужчина и женщина).

Формат «ПРО» предполагает, что спортсмен должен пройти все препятствия, и если не справится хотя бы с одним, то он считается дисквалифицированным. В любительском же состязании нет условия обязательного прохождения всех препятствий, это скорее ознакомительный формат для тех, кто хочет проверить свои силы. В командном забеге, также как и в парном, важны взаимовыручка и взаимопонимание.

Остаётся добавить, что участники должны быть не моложе 18 лет, а все, дошедшие до финиша, получат медали уникального дизайна. Ознакомиться с условиями участия можно здесь. Посмотреть фото-, видеоматериалы предыдущих мероприятий — здесь.

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