Атлеты Юга России в очередной раз испытают свои силы в Суворовском

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Участникам предстоит преодолеть трассу длиной 4 км с 15 препятствиями, в том числе и водной преградой, преодолеть которую можно будет либо вброд, либо по воздуху. Атлеты смогут попробовать свои силы в четырёх форматах: индивидуальная гонка — «ПРО»; индивидуальная гонка «Любители»; «Команда» (4 человека, минимум один противоположного пола) и «1+1» (пара мужчина и женщина).
Формат «ПРО» предполагает, что спортсмен должен пройти все препятствия, и если не справится хотя бы с одним, то он считается дисквалифицированным. В любительском же состязании нет условия обязательного прохождения всех препятствий, это скорее ознакомительный формат для тех, кто хочет проверить свои силы. В командном забеге, также как и в парном, важны взаимовыручка и взаимопонимание.