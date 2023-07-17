Атлеты Юга России в очередной раз испытают свои силы в Суворовском

Формат «ПРО» предполагает, что спортсмен должен пройти все препятствия, и если не справится хотя бы с одним, то он считается дисквалифицированным. В любительском же состязании нет условия обязательного прохождения всех препятствий, это скорее ознакомительный формат для тех, кто хочет проверить свои силы. В командном забеге, также как и в парном, важны взаимовыручка и взаимопонимание.