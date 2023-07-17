Банк ДОМ. РФ запустил ипотеку на ИЖС по договорам подряда с использованием эскроу

Ранее банк использовал механизм эскроу при проведении сделок по приобретению жилого дома в составе малоэтажного жилкомплекса (коттеджного поселка) по договору участия в долевом строительстве. Новый продукт позволит сделать доступным и безопасным строительство жилого дома на участке покупателя по договору подряда. Предполагается, что средства первоначального взноса и кредита по ипотеке будут размещены на эскроу-счете, и у подрядчика не будет к ним доступа до тех пор, пока он не сдаст объект.