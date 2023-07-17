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Банк ДОМ. РФ запустил ипотеку на ИЖС по договорам подряда с использованием эскроу

17 июля 2023, 10:49
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ стал первым банком в России, где можно оформить ипотеку на ИЖС по договору подряда с использованием эскроу-счетов. При получении такого кредита для клиента действует ипотечная ставка, сниженная на 0,5 п. п.

Ранее банк использовал механизм эскроу при проведении сделок по приобретению жилого дома в составе малоэтажного жилкомплекса (коттеджного поселка) по договору участия в долевом строительстве. Новый продукт позволит сделать доступным и безопасным строительство жилого дома на участке покупателя по договору подряда. Предполагается, что средства первоначального взноса и кредита по ипотеке будут размещены на эскроу-счете, и у подрядчика не будет к ним доступа до тех пор, пока он не сдаст объект.

«К настоящему моменту государством созданы базовые условия для развития комплексного частного домостроения — крупные застройщики уже выводят на рынок такие проекты. Пока же основной объем ввода здесь — строительство силами граждан. Внедрение в этом сегменте счетов эскроу имеет для развития сектора принципиальное значение, прежде всего, с точки зрения сохранности средств покупателей. Важно и то, что в новой программе могут участвовать только проверенные подрядчики. Сейчас в рамках продукта Банк ДОМ.РФ предлагает дополнительную скидку к ипотечной ставке в размере 0,5 п. п.», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Ипотека на покупку частного дома от Банка ДОМ.РФ доступна по всей стране. Кредит предоставляется в рамках программ «Семейная ипотека», где действует ставка от 4,8%, а также «Льготная ипотека» (от 6,8%) и программы для специалистов IT-сферы (от 3,9%). Кроме этого, заем можно получить по программе стандартной ипотеки, по которой ставка составляет от 10,6% годовых.

Отметим, что ставка по ипотеке фиксируется на весь период кредитования — до тридцати лет. Верхняя граница кредита по госпрограммам составляет 12 миллионов рублей (для ИТ-ипотеки — 18 миллионов рублей), а по стандартной — 50 миллионов рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%. Заявку на такую ипотеку можно подать онлайн. Решение о предоставлении кредита в 80% случаев принимается не более чем за одну минуту.

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