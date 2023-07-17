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Число разводов резко выросло в Ростовской области в 2023 году

17 июля 2023, 03:22
Фото: pxhere.com
Жители Ростовской области в этом году стали чаще разводиться
Жители Ростовской области в этом году стали чаще разводиться, следует из данных Росстата.

Росстат предоставил статистику заключения и расторжения браков в Ростовской области. Выяснилось, что в регионе выросло число разводов. За первые пять месяцев 2023 года расторгнуть отношения решили 7 882 пары, это на 353 больше, чем за тот же период прошлого года.

Утрата чувств и нехватка денег стали главными причинами разводов в Ростовской области
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Вместе с тем в регионе выросло и число заключенных брачных союзов. Оформить отношения в этом году успели 8 032 пары, это на 649 больше, чем в 2022 году.

Ранее правительство Ростовской области заявило, что женщины в регионе стали в два раза реже делать аборты.

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