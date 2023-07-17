Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Росстат предоставил статистику заключения и расторжения браков в Ростовской области. Выяснилось, что в регионе выросло число разводов. За первые пять месяцев 2023 года расторгнуть отношения решили 7 882 пары, это на 353 больше, чем за тот же период прошлого года.
Вместе с тем в регионе выросло и число заключенных брачных союзов. Оформить отношения в этом году успели 8 032 пары, это на 649 больше, чем в 2022 году.
Ранее правительство Ростовской области заявило, что женщины в регионе стали в два раза реже делать аборты.