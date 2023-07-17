Росстат предоставил статистику заключения и расторжения браков в Ростовской области. Выяснилось, что в регионе выросло число разводов. За первые пять месяцев 2023 года расторгнуть отношения решили 7 882 пары, это на 353 больше, чем за тот же период прошлого года.