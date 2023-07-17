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Updated Сегодня, 06:39

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Депутаты Госдумы РФ приняли закон о запрете смены пола

17 июля 2023, 06:37
В России теперь нельзя будет делать операции по смене пола, если их необходимость не обусловлена медицинскими показаниями. Также запрещен прием препаратов в этих целях. При этом запрещена и смена пола в документах без операции, а граждане, которые уже сменили пол, не смогут стать усыновителями.

Как сообщает Дума ТВ, соответствующая законодательная инициатива была успешно рассмотрена в Государственной думе в третьем, заключительном чтении.

В нормах принятого законопроекта указано, что под сменой пола отныне не будут подразумевать медицинские вмешательства для исправления врожденных аномалий, генетических и эндокринных болезней, которые вызывают нарушение формирования половых органов у несовершеннолетних. Утвердить возможность проведения таких медицинских вмешательств должна будет врачебная комиссия медицинской организации, которая функционирует под управлением Министерства здравоохранения России.

По итогам проведенных медицинских вмешательств комиссией должно быть выдано заключение о соответствии половых признаков конкретному полу, на основе которого можно будет внести изменения в запись актов гражданского состояния.

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что в законодательстве не должно оставаться лазеек для осуществления операций по смене пола.

Ко второму чтению закона в Госдуме решено было внести поправку, по которой брак должен будет прекращен в случае, если в запись акта гражданского состояния внесут сведения об изменении пола одним из супругов. Кроме того, изменившим пол гражданам теперь запрещено становиться усыновителями, опекунами и попечителями.

Вячеслав Володин ранее уже заявлял, что на фоне того, как Министерство здравоохранения заключило договоренность с ВОЗ, из комиссий, принимающих решение о том, что человеку действительно показана смена пола, исключили психологов. Спикер Госдумы объяснил такое ужесточение правил тем, что в некоторых случаях гражданин мог пойти в частную клинику, где ему выдавали справку, и с таким документом он шел оформлять новую запись в паспорте. Володин назвал такие манипуляции недопустимыми.

Также заместитель председателя думского Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев дал свой комментарий относительно случаев с так называемыми истинными, или ядерными, трансгендерами. Он заявил, что таких неординарных случаев — один на миллион, но при этом Запад активно пытается донести до общественности другую пропорцию: один на сто тысяч случаев.

По словам Николаева, современные медицинские технологии позволяют работать с такими людьми не посредством хирургического вмешательства, а методами психиатрии.

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