Депутаты Госдумы РФ приняли закон о запрете смены пола

Вячеслав Володин ранее уже заявлял, что на фоне того, как Министерство здравоохранения заключило договоренность с ВОЗ, из комиссий, принимающих решение о том, что человеку действительно показана смена пола, исключили психологов. Спикер Госдумы объяснил такое ужесточение правил тем, что в некоторых случаях гражданин мог пойти в частную клинику, где ему выдавали справку, и с таким документом он шел оформлять новую запись в паспорте. Володин назвал такие манипуляции недопустимыми.