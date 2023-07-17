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Published Сегодня, 14:51

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Дончанам рассказали, сколько займет дорога до Крыма и что с собой нужно взять

17 июля 2023, 14:51
Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю
Дончанам рассказали, сколько займет дорога до Крыма и что с собой взять

Стало известно, как можно добраться из Ростова в Крым по «новым территориям»

Сотрудники ГИБДД рассказали, сколько займет дорога от КПП Ростовской области до КПП Джанкой, и что потребуется донским автомобилистам в пути, сообщение опубликовали в пресс-службе ГУ МВД.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого погибли двое человек и был ранен ребенок. Кроме того, из-за повреждения дорожного полотна и текущей обстановки существенно изменилась плотность трафика.

Сейчас, по словам представителей ГУ МВД, сотрудники ГИБДД проводят разъяснительную работу с автомобилистами.

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Фото: Оперштаб по Краснодарскому краю

Дончанам сообщили, что общая протяженность маршрута между КПП Ростовской области и Джанкой составляет 400 километров. Это расстояние можно преодолеть за шесть часов, однако для проезда водителям придется взять с собой паспорта, свидетельства о рождении детей, если несовершеннолетние также находятся в автомобиле, а также все документы на транспортное средство.

Информацию о закрытии движения на Крымском мосту и необходимости ехать по альтернативным маршрутам транслируют на электронных табло. На перехватывающих парковках в Крыму и Краснодарском крае в настоящий момент дежурят сотрудники ГИБДД с врачами и спасателями.

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