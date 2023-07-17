Дончанам рассказали, сколько займет дорога до Крыма и что с собой нужно взять

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого погибли двое человек и был ранен ребенок. Кроме того, из-за повреждения дорожного полотна и текущей обстановки существенно изменилась плотность трафика.
Сейчас, по словам представителей ГУ МВД, сотрудники ГИБДД проводят разъяснительную работу с автомобилистами.
Дончанам сообщили, что общая протяженность маршрута между КПП Ростовской области и Джанкой составляет 400 километров. Это расстояние можно преодолеть за шесть часов, однако для проезда водителям придется взять с собой паспорта, свидетельства о рождении детей, если несовершеннолетние также находятся в автомобиле, а также все документы на транспортное средство.
Информацию о закрытии движения на Крымском мосту и необходимости ехать по альтернативным маршрутам транслируют на электронных табло. На перехватывающих парковках в Крыму и Краснодарском крае в настоящий момент дежурят сотрудники ГИБДД с врачами и спасателями.