Дончанам рассказали, сколько займет дорога до Крыма и что с собой нужно взять

Дончанам сообщили, что общая протяженность маршрута между КПП Ростовской области и Джанкой составляет 400 километров. Это расстояние можно преодолеть за шесть часов, однако для проезда водителям придется взять с собой паспорта, свидетельства о рождении детей, если несовершеннолетние также находятся в автомобиле, а также все документы на транспортное средство.