Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Президент АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров» в Крыму Владислав Антонов рассказал «Крыму 24» о готовности дороги из Ростова к полуострову. Чтобы ввести магистраль в эксплуатацию, осталось заасфальтировать лишь 2% дорожного полотна.
Антонов добавил, что некоторую часть дороги нужно восстановить на территории Херсонской области.
Все работы при благоприятном исходе могут завершить уже к концу текущего месяца.
Сухопутный коридор в Крым стал более актуальным на фоне сегодняшней атаки Крымского моста. Ранее RostovGazeta подробно рассказала о ЧП.