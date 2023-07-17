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Дорога из Ростова в Крым заасфальтирована на 98%

17 июля 2023, 07:20
Фото: 1MI
Дорога из Ростова в Крым заасфальтирована на 98%
Сухопутный коридор из Ростова в Крым почти готов, заасфальтировать осталось 2% дорожного полотна, заявил президент АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров» в Крыму Владислав Антонов.

Президент АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров» в Крыму Владислав Антонов рассказал «Крыму 24» о готовности дороги из Ростова к полуострову. Чтобы ввести магистраль в эксплуатацию, осталось заасфальтировать лишь 2% дорожного полотна.

Антонов добавил, что некоторую часть дороги нужно восстановить на территории Херсонской области.

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Все работы при благоприятном исходе могут завершить уже к концу текущего месяца.

Сухопутный коридор в Крым стал более актуальным на фоне сегодняшней атаки Крымского моста. Ранее RostovGazeta подробно рассказала о ЧП.

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#Виктория Прутковская#СМИ#Происшествие#Спецоперация#Крымский мост#ЧП на Крымскому мосту 17 июля#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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