Президент АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров» в Крыму Владислав Антонов рассказал «Крыму 24» о готовности дороги из Ростова к полуострову. Чтобы ввести магистраль в эксплуатацию, осталось заасфальтировать лишь 2% дорожного полотна.