Экс-главу Ростовского облсуда Золотареву задержали по статье о взятке

Напомним, в начале апреля в домах донских судей прошли обыски, которые позволили обнаружить дорогостоящие предметы гардероба, украшения, а также наличные средства на общую сумму больше 200 миллионов рублей. После этого в Ростовской области распространились слухи об отставке экс-председателя Ростовского областного суда Золотаревой, а позже и вовсе появились сообщения о попытке ее самоубийства.