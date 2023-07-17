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Экс-главу Ростовского облсуда Золотареву задержали по статье о взятке

17 июля 2023, 17:46
Фото: pxhere.com
Экс-главу Ростовского облсуда Золотареву задержали по статье о взятке
Экс-главу Ростовского облсуда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову задержали по обвинению во взяточничестве, об этом сообщил портал ТАСС.

Напомним, днем стало известно, что экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову отправили в Москву на допрос.

Уже вечером портал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказал, что в отношении бывших судей возбудили уголовное дело: женщинам предъявили обвинения в получении взяток.

Экс-председателя Ростовского облсуда Золотареву увезли в Москву на допрос
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«Юрову и Золотареву сегодня задержали, предъявили обвинение в получение взятки и повезли в Москву для избрания меры пресечения», — сказано в сообщении.

Напомним, в начале апреля в домах донских судей прошли обыски, которые позволили обнаружить дорогостоящие предметы гардероба, украшения, а также наличные средства на общую сумму больше 200 миллионов рублей. После этого в Ростовской области распространились слухи об отставке экс-председателя Ростовского областного суда Золотаревой, а позже и вовсе появились сообщения о попытке ее самоубийства.

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