Экс-главу Ростовского облсуда Золотареву задержали по статье о взятке

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Напомним, днем стало известно, что экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову отправили в Москву на допрос.
Уже вечером портал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказал, что в отношении бывших судей возбудили уголовное дело: женщинам предъявили обвинения в получении взяток.
«Юрову и Золотареву сегодня задержали, предъявили обвинение в получение взятки и повезли в Москву для избрания меры пресечения», — сказано в сообщении.
Напомним, в начале апреля в домах донских судей прошли обыски, которые позволили обнаружить дорогостоящие предметы гардероба, украшения, а также наличные средства на общую сумму больше 200 миллионов рублей. После этого в Ростовской области распространились слухи об отставке экс-председателя Ростовского областного суда Золотаревой, а позже и вовсе появились сообщения о попытке ее самоубийства.