Экс-председателя Ростовского облсуда Золотареву увезли в Москву на допрос

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Напомним, в конце прошлой рабочей недели стало известно, что экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева попала в реанимацию. По предварительной информации, женщина пыталась уйти из жизни с помощью передозировки лекарственными препаратами. Это связывают с возбуждением уголовного дела в отношении Золотаревой, которая лишилась статуса судьи.
Теперь Telegram-канал Don_Mash объявил, что, по их данным, Золотарева отправилась на допрос в Москву следом за своей бывшей подчиненной Татьяной Юровой.
«Ее забрали прямо из больничной палаты», — сообщает источник. Другие подробности пока неизвестны.
Обращаем внимание, что эти данные пока не получили подтверждения у правоохранительных органов. Информация уточняется.