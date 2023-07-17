Экс-председателя Ростовского облсуда Золотареву увезли в Москву на допрос

Напомним, в конце прошлой рабочей недели стало известно, что экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева попала в реанимацию. По предварительной информации, женщина пыталась уйти из жизни с помощью передозировки лекарственными препаратами. Это связывают с возбуждением уголовного дела в отношении Золотаревой, которая лишилась статуса судьи.