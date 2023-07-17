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Экс-председателя Ростовского облсуда Золотареву увезли в Москву на допрос

17 июля 2023, 15:57
Фото: 1MI
Экс-председателя Ростовского облсуда Золотареву увезли в Москву на допрос
Бывшего председателя Ростовского областного суда Золотареву увезли на допрос в Москву с больничной койки, об этом сообщил Telegram-канал.

Напомним, в конце прошлой рабочей недели стало известно, что экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева попала в реанимацию. По предварительной информации, женщина пыталась уйти из жизни с помощью передозировки лекарственными препаратами. Это связывают с возбуждением уголовного дела в отношении Золотаревой, которая лишилась статуса судьи.

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Теперь Telegram-канал Don_Mash объявил, что, по их данным, Золотарева отправилась на допрос в Москву следом за своей бывшей подчиненной Татьяной Юровой.

«Ее забрали прямо из больничной палаты», — сообщает источник. Другие подробности пока неизвестны.

Обращаем внимание, что эти данные пока не получили подтверждения у правоохранительных органов. Информация уточняется.

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