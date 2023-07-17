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Экс-зама главы Ростовского облсуда Юрову увезли в Москву на допрос по уголовному делу

17 июля 2023, 11:16
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Экс-зама главы Ростовского облсуда Юрову увезли на допрос по уголовному делу в Москву
Силовики увезли бывшего заместителя главы Ростовского областного суда Татьяну Юрову в Москву, там она будет давать показания по уголовному делу пока в качестве свидетеля, пишет 161.ру.

Силовики нагрянули к бывшему заместителю председателя Ростовского областного суда Татьяне Юровой. Ее, как пишет издание, увезли в Москву для дачи показаний по коррупционному делу. Доказательства ее причастности к преступлениям, предположительно, у следователей уже имеются. Однако пока показания она будет давать как свидетель.

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Такие действия силовики смогли совершить только после прекращения полномочий и утраты ею судейской неприкосновенности Юровой.

Официальных подробностей о допросах бывшей судьи пока не поступало. Информация уточняется.

Напомним, с апреля в Ростовской области расследуется громкое дело о коррупции в судах. Следователи полагают, что высокопоставленные судьи в регионе за деньги выносили подсудимым «нужные приговоры». По делу прошли обыски, свой пост потеряла и начальница Юровой, глава Ростовского областного суда Елена Золотарева. На прошлой неделе, по неподтвержденным данным, она пыталась покончить собой.

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