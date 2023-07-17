Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Силовики нагрянули к бывшему заместителю председателя Ростовского областного суда Татьяне Юровой. Ее, как пишет издание, увезли в Москву для дачи показаний по коррупционному делу. Доказательства ее причастности к преступлениям, предположительно, у следователей уже имеются. Однако пока показания она будет давать как свидетель.
Такие действия силовики смогли совершить только после прекращения полномочий и утраты ею судейской неприкосновенности Юровой.
Официальных подробностей о допросах бывшей судьи пока не поступало. Информация уточняется.
Напомним, с апреля в Ростовской области расследуется громкое дело о коррупции в судах. Следователи полагают, что высокопоставленные судьи в регионе за деньги выносили подсудимым «нужные приговоры». По делу прошли обыски, свой пост потеряла и начальница Юровой, глава Ростовского областного суда Елена Золотарева. На прошлой неделе, по неподтвержденным данным, она пыталась покончить собой.