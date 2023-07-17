Силовики нагрянули к бывшему заместителю председателя Ростовского областного суда Татьяне Юровой. Ее, как пишет издание, увезли в Москву для дачи показаний по коррупционному делу. Доказательства ее причастности к преступлениям, предположительно, у следователей уже имеются. Однако пока показания она будет давать как свидетель.