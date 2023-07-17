Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Эксперт назвал Крымский мост символическим объектом, который чётко обозначил намерение России не только в политическом, но и в историческом смысле. А значит он является для Украины самой желанной мишенью.
По его мнению, атака моста — не просто попытка украинской стороны разрушить мост между материковой частью России и Крымом. Этими действиями они хотят показать свои возможности Западу и своему населению.
Политик отметил, что в случае прекращения действия зерновой сделки будет свернута зона безопасности в акватории Чёрного моря. Поэтому вся портовая инфраструктура Украины станет абсолютно законной мишенью, по которой русская армия сможет нанести ответный удар.
«Зерновая сделка останавливала Россию и была переговорной площадкой. Но украинцы или их кукловоды, устроив очередной теракт на Крымском мосту, ликвидировали её», — заключил член Общественной палаты.
Ранее политолог заявил, что ВС РФ нужно начать активные действия по оттеснению ВСУ до «безопасных» позиций после атаки на Крымский мост.