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Эксперт рассказал о возможных ответных действиях России после атаки Крымского моста

17 июля 2023, 17:03
Фото: Официальный сайт «Крымский мост»
После теракта на Крымском мосту, скорее всего, не будет продлена зерновая сделка, а значит Россия может нанести ответный удар по украинской портовой инфраструктуре, заявил политический консультант, член Общественной палаты Крыма Денис Батурин.

Эксперт назвал Крымский мост символическим объектом, который чётко обозначил намерение России не только в политическом, но и в историческом смысле. А значит он является для Украины самой желанной мишенью.

По его мнению, атака моста — не просто попытка украинской стороны разрушить мост между материковой частью России и Крымом. Этими действиями они хотят показать свои возможности Западу и своему населению.

Политик отметил, что в случае прекращения действия зерновой сделки будет свернута зона безопасности в акватории Чёрного моря. Поэтому вся портовая инфраструктура Украины станет абсолютно законной мишенью, по которой русская армия сможет нанести ответный удар.

«Зерновая сделка останавливала Россию и была переговорной площадкой. Но украинцы или их кукловоды, устроив очередной теракт на Крымском мосту, ликвидировали её», — заключил член Общественной палаты.

Ранее политолог заявил, что ВС РФ нужно начать активные действия по оттеснению ВСУ до «безопасных» позиций после атаки на Крымский мост.

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