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Эксперт заявил, что часть ростовчан откажется от отдыха в Крыму после атаки на мост

17 июля 2023, 08:46
Фото: 1MI
Эксперт заявил, что ЧП на Крымском мосту не остановит ростовчан от поездок на отдых
Атака на Крымский мост скажется на количестве желающих отдохнуть на полуострове. Отдыхающих станет меньше, но они все равно будут, сообщил RostovGazeta директор турагентства в Ростове Максим Гурин.

Эксперт делится наблюдением, что ростовчане чаще, чем жители из других регионов России, ездят отдыхать летом в Крым.

«Людей в этом сезоне в Крыму поменьше. Отели были вынуждены снижать цены. В среднем, цены на крымские гостиницы понизились на 20%», — отмечает Максим Гурин.

Собеседник уточняет, что такая ценовая политика сложилась еще до ЧП на Крымском мосту 17 июля. Сегодня, по его словам, число желающих отправиться в Крым на отдых, конечно же, станет меньше. Но они все-равно будут.

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«Добраться из Ростова в Крым можно сухопутным путем через новые регионы. Также легкий автомобильный транспорт пускают на пароме», — подчеркивает директор турагентства.

Ранее RostovGazeta сообщала об отмене всех автобусных рейсов из Ростовской области через Крымский мост.

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