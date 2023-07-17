Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Эксперт делится наблюдением, что ростовчане чаще, чем жители из других регионов России, ездят отдыхать летом в Крым.
«Людей в этом сезоне в Крыму поменьше. Отели были вынуждены снижать цены. В среднем, цены на крымские гостиницы понизились на 20%», — отмечает Максим Гурин.
Собеседник уточняет, что такая ценовая политика сложилась еще до ЧП на Крымском мосту 17 июля. Сегодня, по его словам, число желающих отправиться в Крым на отдых, конечно же, станет меньше. Но они все-равно будут.
«Добраться из Ростова в Крым можно сухопутным путем через новые регионы. Также легкий автомобильный транспорт пускают на пароме», — подчеркивает директор турагентства.
Ранее RostovGazeta сообщала об отмене всех автобусных рейсов из Ростовской области через Крымский мост.