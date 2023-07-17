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Футболисты «СКА Ростов» оказались на Крымском мосту в момент теракта

17 июля 2023, 09:07
Фото: ФК СКА Ростов-на-Дону
Ростовские футболисты не могут покинуть Крым после взрыва на мосту
Футболисты «СКА Ростов» не могут уехать из Крыма после утреннего ЧП, пишут СМИ и Telegram-каналы.

Игроки и болельщики «СКА Ростов» застряли в Крыму после подрыва моста. Команда приезжала в Севастополь на футбольный матч и местным клубом. Ранее спортивный директор «СКА Ростов» рассказал «Чемпионат. Ростов», что игроки добирались на полуостров 15 часов.

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Don Mash пишет, что, когда футболисты возвращались в Ростов, их автобус оказался рядом со злополучной 145-й опорой, на которую и пришел удар. Чудом никто из футболистов не пострадал. Лопнуло только лобовое стекло автобуса.

После ЧП транспортное средство направили в Керчь. Как футболисты будут добираться до Ростова теперь, они не знают.

Напомним, все автобусные рейсы отменили из Ростовской области через Крымский мост 17 июля.

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