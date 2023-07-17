Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Игроки и болельщики «СКА Ростов» застряли в Крыму после подрыва моста. Команда приезжала в Севастополь на футбольный матч и местным клубом. Ранее спортивный директор «СКА Ростов» рассказал «Чемпионат. Ростов», что игроки добирались на полуостров 15 часов.
Don Mash пишет, что, когда футболисты возвращались в Ростов, их автобус оказался рядом со злополучной 145-й опорой, на которую и пришел удар. Чудом никто из футболистов не пострадал. Лопнуло только лобовое стекло автобуса.
После ЧП транспортное средство направили в Керчь. Как футболисты будут добираться до Ростова теперь, они не знают.
Напомним, все автобусные рейсы отменили из Ростовской области через Крымский мост 17 июля.