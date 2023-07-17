Генпрокуратура нашла у борца с коррупцией из Ростова Щитова активы на 134 млн рублей

По словам прокуроров, основанием для проверки стала информация о том, что Щитов владеет дорогостоящей недвижимостью и автомобилями, общую стоимость его активов, приобретенных за время службы, оценили в 134 миллиона рублей, а вот законность этих доходов подтвердить не удалось. Сообщается, что Николай Щитов владеет шестью объектами недвижимости, тремя автомобилями, у него также нашли крупные суммы наличных и безналичных средств. При этом свою собственность Щитов оформлял на родных и близких, чтобы скрыть реальный уровень своего финансового положения.