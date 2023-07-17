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Генпрокуратура нашла у борца с коррупцией из Ростова Щитова активы на 134 млн рублей

17 июля 2023, 16:20
Фото: Midjourney
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ОБЭП УМВД Ростова Щитова
Генпрокуратура России направила в суд иск об изъятии имущества бывшего главы отделения по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В понедельник, 17 июля, стало известно, что Генпрокуратура предъявила в суд иск, чтобы обратить в доход государства имущество экс-начальника ОБЭП УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова на общую сумму более 130 миллионов рублей. Сам Щитов в настоящий момент является подозреваемым по делу о получении взяток.

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По словам прокуроров, основанием для проверки стала информация о том, что Щитов владеет дорогостоящей недвижимостью и автомобилями, общую стоимость его активов, приобретенных за время службы, оценили в 134 миллиона рублей, а вот законность этих доходов подтвердить не удалось. Сообщается, что Николай Щитов владеет шестью объектами недвижимости, тремя автомобилями, у него также нашли крупные суммы наличных и безналичных средств. При этом свою собственность Щитов оформлял на родных и близких, чтобы скрыть реальный уровень своего финансового положения.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Гуковский городской суд Ростовской области направлено исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства», — сказано в сообщении.

Ранее имя Николая Щитова упоминалось среди подозреваемых в деле о создании полицейской ОПГ в РОстове.

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