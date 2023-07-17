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ГИБДД может начать сопровождать колонны транспорта из Ростовской области в Крым

17 июля 2023, 11:10
Фото: 1MI
ГИБДД может начать сопровождать колонны транспорта из Ростовской области в Крым
В Ростовской области могут начать формировать колонны из автобусов и машин в Крым, сопровождать их на полуостров будут сотрудники ГИБДД, пишут СМИ.

В министерстве транспорта Ростовской области рассказали Donnews, что при необходимости готовы формировать колонны из автобусов и автомобилей, движущихся в Крым. Сопровождать их будет ГИБДД.

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Практика формирования таких колонн уже отработана властями на большегрузах, которые направляют в Крым через Ростовскую область. От водителей в таких случаях просят подать свои личные данные, государственные номера машин. Это позволяет им проехать через КПП на границе, минуя огромные очереди.

Ранее вице-премьер Хуснуллин заявил об ускоренном проходе на КПП в Ростовской области.

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