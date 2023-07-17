Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В министерстве транспорта Ростовской области рассказали Donnews, что при необходимости готовы формировать колонны из автобусов и автомобилей, движущихся в Крым. Сопровождать их будет ГИБДД.
Практика формирования таких колонн уже отработана властями на большегрузах, которые направляют в Крым через Ростовскую область. От водителей в таких случаях просят подать свои личные данные, государственные номера машин. Это позволяет им проехать через КПП на границе, минуя огромные очереди.
Ранее вице-премьер Хуснуллин заявил об ускоренном проходе на КПП в Ростовской области.