Практика формирования таких колонн уже отработана властями на большегрузах, которые направляют в Крым через Ростовскую область. От водителей в таких случаях просят подать свои личные данные, государственные номера машин. Это позволяет им проехать через КПП на границе, минуя огромные очереди.