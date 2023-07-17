Глава РЭО Буцаев: Органы власти обяжут списывать электролом в рамках новых правил

Как пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, органы власти должны производить списание ОЭЭО и направлять их на утилизацию, для чего разыгрываются тендеры. Ранее органы местного самоуправления не имели возможности требовать от участников тендеров никаких документов, кроме лицензии утилизатора. «В итоге конкурсы могут выигрывать недобросовестные компании, даже те, которые вовсе не занимаются утилизацией. Приказ по обращению с однородными отходами устанавливает иные правила. В этой связи руководителям государственных и муниципальных предприятий и организаций рекомендуется при подготовке конкурсной документации учесть новые правила», — объяснил глава РЭО.