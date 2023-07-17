Глава РЭО Буцаев: Органы власти обяжут списывать электролом в рамках новых правил

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В рамках требований приказа № 173 Минприроды РФ утилизаторам вменяется в обязанность не только получение спецлицензии, но и наличие необходимых мощностей и системы весового контроля.
Как пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, органы власти должны производить списание ОЭЭО и направлять их на утилизацию, для чего разыгрываются тендеры. Ранее органы местного самоуправления не имели возможности требовать от участников тендеров никаких документов, кроме лицензии утилизатора. «В итоге конкурсы могут выигрывать недобросовестные компании, даже те, которые вовсе не занимаются утилизацией. Приказ по обращению с однородными отходами устанавливает иные правила. В этой связи руководителям государственных и муниципальных предприятий и организаций рекомендуется при подготовке конкурсной документации учесть новые правила», — объяснил глава РЭО.
Об этом пишет gorod55.ru.
В рамках действующей нормативной документации для госкомпаний, а также для муниципальных учреждений и предприятий предусмотрено обязательное проведение конкурсных процедур, в результате которых определяется исполнитель работ по утилизации электронного и электротехнического оборудования, утратившего свои потребительские свойства.
Ранее в стране не предъявляли требований к глубине и техническим процессам утилизации электролома. С того момента, как новые требования начнут действовать, перерабатывающие предприятия будут обязаны получать в результате утилизации отходов вторичное сырье в объеме не менее 85% от массы поступивших ОЭЭО. Это не позволит участвовать в процессе недобросовестным переработчикам, ограничивающимся извлечением лишь максимально ликвидной фракции.
Помимо прочего, приказ Министерства природных ресурсов РФ № 399, действующий с 1 марта 2022 года, определяет ряд требований к обращению с электроломом. Согласно статье 56 ИП и юридические лица обязаны в течение 11 месяцев направлять ОЭЭО юрлицам, законно занимающимся сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и хранением отходов электронного оборудования.
Приказ № 173 начнет действовать с 1 сентября текущего года.