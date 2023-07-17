В районе трех часов утра Крымский мост, предположительно, был атакован ракетами и морскими БПЛА. В результате инцидента погибли двое человек, ехавших по мосту в этот момент. Девочка-подросток, находившаяся в машине, госпитализирована. Степень урона конструкции еще устанавливается.