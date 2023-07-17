Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В районе трех часов утра Крымский мост, предположительно, был атакован ракетами и морскими БПЛА. В результате инцидента погибли двое человек, ехавших по мосту в этот момент. Девочка-подросток, находившаяся в машине, госпитализирована. Степень урона конструкции еще устанавливается.
Российские власти официально не говорили о причинах ЧП на мосту. Главное управление разведки Украины также комментировать инцидент отказывается. Представитель ведомства Андрей Юсов в ответ на вопросы журналистов лишь процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который назвал Крымский мост «лишней конструкцией», пишет ТАСС.
Ранее появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту.