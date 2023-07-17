rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Изображение материала

Главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023, 06:08
Фото: flickr.com/CC BY-SA 2.0/ministryofdefenceua
Главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту
Главное управление разведки (ГУР) Украины не комментирует атаку на Крымский мост, пишут СМИ.

В районе трех часов утра Крымский мост, предположительно, был атакован ракетами и морскими БПЛА. В результате инцидента погибли двое человек, ехавших по мосту в этот момент. Девочка-подросток, находившаяся в машине, госпитализирована. Степень урона конструкции еще устанавливается.

Автомобильное сообщение с Крымским полуостровом сохраняется по сухопутному маршруту
Узнать подробнее

Российские власти официально не говорили о причинах ЧП на мосту. Главное управление разведки Украины также комментировать инцидент отказывается. Представитель ведомства Андрей Юсов в ответ на вопросы журналистов лишь процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который назвал Крымский мост «лишней конструкцией», пишет ТАСС.

Ранее появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту.

Читайте также:
Появились первые кадры с места ЧП на Крымском мостуСтало известно о состоянии раненой девочки после ЧП на Крымском мостуПоявилось видео поврежденного Крымского моста утром 17 июля
#Алина Заярная#Происшествие#Спецоперация#СМИ#Крымский мост#ЧП на Крымскому мосту 17 июля#Удар по Крымскому мосту#Происшествия#Новости
Подпишитесь
На Крымском мосту остановили движение «из-за ЧП» с опорой со стороны Кубани
Сегодня, 03:08
Политолог разъяснил, почему Украина не станет атаковать Ростов, как Крымский мост
Сегодня, 08:41
Водителей направляют через Ростовскую область из-за ЧП на Крымском мосту
Сегодня, 07:22
Уголовное дело возбудили из-за теракта на Крымском мосту 17 июля
Сегодня, 07:21
Когда нервы на пределе: «Донской ломбард» предложил снять стресс необычным способом
Сегодня, 04:00
Пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области
Вчера, 07:29