Губернатор Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту

Posted 17 июля 2023, 06:29
Published 17 июля 2023, 06:29
Modified 17 июля 2023, 06:31
Updated 17 июля 2023, 06:31
Напомним, что на Крымском мосту оказалось повреждено дорожное покрытие, поэтому здесь перекрыли автомобильное движение. Жертвами происшествия стали два человека, а также пострадал ребенок, которому оказывают помощь.
Водителям предлагают объехать мост через новые регионы России, а также Ростовскую область. Теперь губернатор Василий Голубев дал комментарий по этому поводу.
«В связи с ЧП на Крымском мосту принимаем необходимые меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, следующих в Крым и обратно через новые регионы. Поручил Минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для водителей», — заявил губернатор.
Официальной информации о причинах ЧП пока не поступало.