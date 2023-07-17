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Posted 17 июля 2023, 06:29

Published 17 июля 2023, 06:29

Modified 17 июля 2023, 06:31

Updated 17 июля 2023, 06:31

Губернатор Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023, 06:29
В Ростовской области будут приняты меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей до Крыма после ЧП на мосту, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.

Напомним, что на Крымском мосту оказалось повреждено дорожное покрытие, поэтому здесь перекрыли автомобильное движение. Жертвами происшествия стали два человека, а также пострадал ребенок, которому оказывают помощь.

Водителям предлагают объехать мост через новые регионы России, а также Ростовскую область. Теперь губернатор Василий Голубев дал комментарий по этому поводу.

Появилось видео поврежденного Крымского моста утром 17 июля
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«В связи с ЧП на Крымском мосту принимаем необходимые меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, следующих в Крым и обратно через новые регионы. Поручил Минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для водителей», — заявил губернатор.

Официальной информации о причинах ЧП пока не поступало.

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