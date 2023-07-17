«В связи с ЧП на Крымском мосту принимаем необходимые меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, следующих в Крым и обратно через новые регионы. Поручил Минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для водителей», — заявил губернатор.