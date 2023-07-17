Движение поездов запустили еще с утра, а вот автомобили пока проехать по мосту не могут. Вместе с этим отменены все автобусные маршруты из Ростовской области, которые следуют в этом направлении. Губернатор донского региона Василий Голубев сообщил, что будут приняты меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей до Крыма.