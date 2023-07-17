Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Изначально сообщения о теракте появились в соцсетях, когда примерно в 3 часа ночи произошел взрыв. После этого перекрыли движение автомобилей и поездов по мосту.
До утра официально причины случившегося не раскрывали, но было известно, что повреждена дорога. Также говорилось о гибели супружеской пары из легковой машины, а их несовершеннолетняя дочь с травмами попала в больницу. Это семья из Белгородской области, губернатор этого региона пообещал оказать помощь их близким.
Водителям предложили пользоваться объездным путем — через Ростовскую область и новые регионы страны. Однако позже в районе КПП появились заторы, что подтвердили онлайн-карты.
В Национальном антитеррористическом комитете утром сообщили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате оказалась повреждена автодорожная составляющая моста.
В СК РФ заявили, что по статье о теракте возбудили уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства.
«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», — прокомментировали в Следкоме.
Служба безопасности Украины косвенно подтвердила свою причастность к организации теракта. Она опубликовала в соцсетях переделанный фрагмент украинской народной песни. Он выглядит следующим образом — «Соловей, родной брат, опять мост пошел поспать»… Музыка — народная. Слова — СБУ».
Между тем, в Интернете появляются видео и фотографии, на которых видны повреждения.
Движение поездов запустили еще с утра, а вот автомобили пока проехать по мосту не могут. Вместе с этим отменены все автобусные маршруты из Ростовской области, которые следуют в этом направлении. Губернатор донского региона Василий Голубев сообщил, что будут приняты меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей до Крыма.
В донском регионе функционирует перехватывающая парковка для грузовиков, готовая принять водителей. Она находится в Неклиновском районе, возле хутора Русский колодец. На территории парковки есть туалеты, столовая и электроэнергия.
А для беспрепятственного проезда машин из Крыма в Ростовскую область власти ДНР решили отменить там комендантский час.
Из-за ЧП на Крымском мосту задерживаются 12 поездов. Движение по железнодорожной части объекта восстановили еще в девять часов утра, а власти обещают, что постараются «нагнать» поезда.
Политолог Дмитрий Абросимов рассказал RostovGazeta, что угроза существует сегодня для всех инфраструктурных объектов России, так как Украина готова по ним бить.
«Украина нанесла удар именно в то время, когда на мосту скопилось более трех тысяч автомобилей. Слава богу, ударили по мосту. Если бы попали по людям, было бы много жертв», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил нашему изданию, что пока киевский режим не ликвидирован, атаки на ключевые российские объекты продолжатся. Он добавил, что сейчас желательно найти способ наказать также спонсоров Украины, чтобы они подольше не пытались создать какую-то другую террористическую организацию.
Директор турагентства в Ростове Максим Гурин считает, что атака на Крымский мост скажется на количестве желающих отдохнуть на полуострове. По его мнению, туристов станет меньше, но они все равно будут.
«Добраться из Ростова в Крым можно сухопутным путем через новые регионы. Также легкий автомобильный транспорт пускают на пароме», — подчеркивает директор турагентства.