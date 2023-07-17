Когда нервы на пределе: «Донской ломбард» предложил снять стресс необычным способом

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На фоне всех последних событий, происходящих в мире, появился новый тренд на стремление людей к позитиву. Компания Wunderman Thompson даже дала этому название: «Счастьеномика» (Joyconomy).
Федеральная сеть «Фианит-Ломбард», частью которой является «Донской Ломбард», решила поддержать своих клиентов и создать телеграм-бот (18+) для эмоциональной разгрузки с именем Фил. В названии удачно сочетается и наименование компании, и английское слово «feel» — чувствовать.
Взаимодействовать с ботом довольно просто — нужно выбрать раздел с проблемой, выплеснуть негатив голосовым или текстовым сообщением, после чего придут слова поддержки.
Генеральный директор сети «Фианит-Ломбард», частью которой является «Донской ломбард», Станислав Боронин рассказал, что они решили поддержать людей не только финансово, но и морально, когда уровень стресса у последних начал зашкаливать.
«Нам хотелось показать, что мы еще и друг, который готов поддержать в сложную минуту. Показать человеку, что он не один — это очень важно в нынешних условиях. Тем более далеко не у всех есть возможность обратиться к психологам. А „Фил“ всегда рядом, на расстоянии вытянутой руки, в мобильном телефоне», — объяснил Станислав Боронин.
В данный момент количество желающих высказаться уже почти 5 000 человек. Самое длинное голосовое сообщение с криками составило 7 минут.
Марина Теске, директор по маркетингу федеральной сети «Фианит-Ломбард»: «Сейчас, в момент, когда „Донской ломбард“ только начал внедрять все возможности федеральной сети в свою работу, могут возникать сложности в работе некоторых сервисов. Проблемы, конечно, решаемые, но мы предлагаем нашим клиентам ничего не терпеть, а воспользоваться Филом, чтобы снять стресс. Проверено: это порой эффективнее разговора по душам, и плюс — бесплатно».
Воспользоваться услугами «Донского ломбарда» можно из любой точки мира. И даже не надо выходить из дома, можно заказать бесплатную онлайн-оценку в мобильном приложении или на сайте, и узнать, во сколько «Донской ломбард» оценит ваше имущество. Оплатить проценты сейчас также можно в мобильном приложении. Кроме того, «Донской ломбард» работает и с нейросетями: какие-то тексты для компании пишет ChatGPT, а часть изображений для соцсетей создает Midjourney.
В компании отмечают, что пожаловаться в чат-боте можно и на сам ломбард, в ответ получив лишь поддержку.
Реклама. ООО «Фианит-Ломбард».