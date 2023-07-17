Когда нервы на пределе: «Донской ломбард» предложил снять стресс необычным способом

Воспользоваться услугами «Донского ломбарда» можно из любой точки мира. И даже не надо выходить из дома, можно заказать бесплатную онлайн-оценку в мобильном приложении или на сайте, и узнать, во сколько «Донской ломбард» оценит ваше имущество. Оплатить проценты сейчас также можно в мобильном приложении. Кроме того, «Донской ломбард» работает и с нейросетями: какие-то тексты для компании пишет ChatGPT, а часть изображений для соцсетей создает Midjourney.